Heute am 20.Februar 2020 hat das Bundeskabinet die geplante Grundrente mit dem entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg gebracht.

Ob die Grundrente wie gewollt rund 1,3 Millionen Kleinstrentnern ein etwas würdevolleres Auskommen im Alter geben wird ist noch unklar. Denn selten haben sich Parteien uneingeschränkt einem Gesetzentwurf zugestimmt.

So gibt es zum Thema Grundrente viele Kritische Stimmen.

Wichtig ist jedoch, das bereits 33 Pflichtbeitragsjahre zur Rentenversicherung ausreichen könnten, um Anspruchsberechtigt zu sein.

Ab 35 Beitragsjahren, soll dem Kleinstrentner sogar die volle Aufstockung seiner Altersrente zustehen, wenn er oder sie nicht über ein regelmäßiges Einkommen von 1250 Euro aus Renten, Betriebsrenten, oder privaten Altersvorsorgeverträgen verfügt. Nicht angerechnet werden andere Vermögenswerte. Bei verheirateten, erhöht sich der Aufstockungsbetrag wenn das Einkommen 1900 Euro nicht übersteigt.

Da die Beiträge zur Krankenversicherung einkommensmindernd sind können gut 2300,-- Euro Rente erreicht werden. Da 33 - 35 Pflichtbeitragsjahre von sehr vielen schnell und locker erreicht werden, kommt eine zweite Hürde hinzu, um den Steuerzahler und die Rentenkassen nicht über Gebühr zu belasten.

In den jeweiligen Pflichtbeitragsjahren, welche zur Grundrente angerechnet werden sollen, müssen aus Einkommen mindestens 0,3 Entgeltpunkte erzielt worden sein. Das bedeutet, für das Jahr 2020 muss ein monatliches Brutto Einkommen von gut 1100,- Euro erzielen um an diesen Wert zu kommen. Im Durchschnitt aller Beitragsjahre werden allerdings höchstens 0,8 Entgeltpunkte hochgerechnet.

Ob wie anfangs geplant die durchschnittlichen Entgeltpunkte aus allen Beitragsjahren " Nur" mindestens 0,3 Entgeltpunkte betragen müssen

( das wäre vor allem für Kinderreiche Familien und alleinerziehende Mütter von Vorteil) ist allerdings noch ungewiss.

Warten wir es einmal ab.

Wichtig ist allerdings sich frühzeitig um eine Versicherungspflichtige Arbeitsstelle zu bemühen, um keinen Monat Pflichtbeiträge zu versäumen.

Mein Vater hat schon seinen Kunden vor mehr als 30 Jahren diesen Rat gegeben und ich habe bei Atelco als 15 jähriger aus 60 Euro Einkommen im Schülerjob an der Wochenendkasse meine ersten Rentenpflichtbeiträge gezahlt. So konnte ich mir mit 5 Euro pro Monat schon zusätzlich zum Rentenpflichtbeitrag, erste Riesterzulagen einstreichen.

Außerdem bin ich dann mit 50 Jahren mit den 35 Pflichtbeitragsjahren durch und mit 60 habe ich die 45 Jahre voll und kann vermutlich früher in Rente.