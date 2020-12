Ein ,,Weiter so" genügt denn das?

Wieder einmal enttäuscht - zum zweiten Mal ein weiterer Lockdown und sicher kein Ende in Sicht.

Was die Schulen betrifft :

Da haben wir den Sommer verpennt.

"Digital und Flexibel "machten wohl Ferien.

Die Inzidenz-Zahlen waren gut - heute rennen wir den Zahlen hinterher.

Rückblickend:

Wäre ein härteres durchgreifen besser gewesen ? Ich weiß es nicht und die Politik offensichtlich auch nicht. Ich bemerke das viel mehr Menschen Abstand halten und ihre Mund-Nasen-Bedeckung auch tragen wenn sie es nicht müssen.

Auch etwas spät ....

Mir stellte jemand die Frage ob mir ein knallharter Lockdown von zwei Wochen nicht lieber wäre als das ganze Gehümpel?

Ich sage mal ja ...

Zumindest wüssten wir dann mehr, was bringt was.

Meine Bedenken sind groß mit Blick auf ein dritte Welle - die bis ins Frühjahr oder länger dauern könnte.

Aber ob ich mit meiner Meinung richtig liege ????

Was meinst du?