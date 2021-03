Mit dem Lied "Frauen verbinden Welten" begann die gemeinsame Kundgebung zum Weltfrauentag des Frauenverbands Courage und der Bochumer Montagsdemo. Mehrere andere Organisationen wie Solidarität International, der Jugendverband Rebell, die Kinderorganisation Rotfüchse, die Umweltgewerkschaft und zahlreiche Einzelpersonen unterstützten die Aktion und solidarisierten sich für die Rechte der Frauen weltweit. Mehr als 50 Personen trafen sich am Husemannplatz in der Bochumer Innenstadt.

Eine Vertreterin von Courage und ein Moderator der Bochumer Montagsdemo erläuterten den Hintergrund des sich zum 110. Mal jährenden Weltfrauentags und kündigten viele Redebeiträge an. Neben Vertreter-innen des Frauenverbands Courage sprachen Vertreter-innen von Solidarität International, dem Jugendverband Rebell, der Umweltgewerkschaft, der Montagsdemo, von Stahlarbeitern und von mehreren Einzelpersonen. Die Unterdrückung der Frauen in vielen Ländern der Welt wie Ausbeutung am Arbeitsplatz, Gewalt in der Ehe, Sexismus oder brutale Unterdrückung durch Klerikal-Faschisten wie z.B. im Iran, Irak oder in Kurdengebieten, waren die Hauptthemen, aber auch der zunehmende weltweite Widerstand gegen die Unterdrückung und Entrechtung der Frauen in vielen Ländern wie z.B. Streiks in Indien und anderen Ländern.

Rednerinnen von Courage berichteten von Projekten in Namibia, Bosnien und Bangladesh im Rahmen der Organisation ICOR (Internationale Koordination Revolutionäer Parteien und Organistionen), Solidarität International u.a. über die Selbstorganisation der Flüchtlinge in Flüchtlingslagern wie Kara Tepe/Griechenland und zur Situation der Frauen im Staat Elfenbeinküste. Aber auch die Unterdrückung der Frauen in Deutschland war ein Thema. "Durch die Corona-Krise und die Abwälzung der Krisenlasten auf Großteile der Bevölkerung sind die Frauen am meisten betroffen. Neben Kurzarbeit in vielen Bereichen, Arbeitslosigkeit und Homeschooling oder Homeoffice in Verbindung mit Kinderbetreuung stoßen viele Frauen an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit", lautete eine Wortmeldung.

Tenor der Kundgebung war die Mobilisierung aller Frauen, sich zusammenzuschließen und um ihre Rechte zu kämpfen.

Über 60 ständige Teilnehmer an der Kundgebung und viele Leute, die stehenblieben und der Diskussion aufmerksam folgten, sorgten für eine kämpferische, bunte Aktion. Mehrere jugendliche Demonstranten mit Schildern forderten "Libertad para las mujers" - Freiheit für die Frauen.

Während der Kundgebung wurden rote Rosen an Passanten verteilt.

Mit dem Lied "Brot und Rosen" endete die Kundgebung.

Gabi Sommer

Ulrich Achenbach

Moderatoren