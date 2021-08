Im September stehen Bundestagswahlen an. Ausgang völlig ungewiss. Es kommt auf uns Wählerinnen und Wähler an. Aber woran bemessen wir unsere Entscheidung? Sicher gibt es Stammwähler, die traditionsgemäß für "ihre" Partei das Kreuzchen machen. Die Menge der Menschen, die nicht dazugehören, ist allerdings gewaltig angewachsen. Wovon machen sie ihr Kreuzchen abhängig? Von Wahlprogrammen? Wohl kaum, zumal sich nur eine Minderheit dafür interessiert. Da dürften andere Kriterien eine viel größere Rolle spielen.

Zunächst einmal werden die meisten Wählerinnen und Wähler sich in Sicherheit wiegen, in einem freiheitlichen und demokratischen Land zu bleiben, egal, wie die Wahlen ausgehen. Für die Deutschen eine Selbstverständlichkeit. Niemand sieht eine existenzielle Frage. Und dann geht es um den eigenen Wohlstand, der nicht in Frage gestellt werden darf. Aber welche Partei stellt ihn denn grundsätzlich in Frage? Die wirklich Armen werden sich natürlich fragen, wer ihre Situation verbessern kann. Aber ob sie eine Antwort sehen?

Werden Corona, Klimaschutz, Afghanistan, Flüchtlingspolitik u.a. die Wahlentscheidung beeinflussen? Kaum, zumal sich bei den meisten Punkten nur wenige gravierende Unterschiede in den Positionen auftun. Oftmals geht es nur um den Weg, nicht um das Ziel.

Die meisten Wahlentscheidungen dürften einem Bauchgefühl entspringen, das nicht zuletzt gespeist wird von Sympathien, die sich die Protagonisten der einzelnen Parteien in der Öffentlichkeit erwerben können. Doch sympathisch herüberzukommen, hat noch nichts mit Politik zu tun. Das weiß zwar jeder, aber dennoch wird er sich seinem Bauchgefühl und seinen Sympathien hingeben und so auch sein Kreuzchen machen, wenn er denn überhaupt zur Wahl geht.

Die bevorstehenden Wahlen könnten insofern ein Glücksspiel werden.