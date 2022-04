Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) haben öffentlich für eine Impfpflicht geworben. Nachdem von der Bundesregierung schnell der Vorschlag für eine Impfpflicht ab 18 Jahren verworfen wurde, kam es nur zu einem dürftigen Kompromissvorschlag: Impfpflicht für über 60-Jährige. Auch dieser Vorschlag konnte sich nicht im Bundestag durchsetzen. Diese Entscheidung ist Wasser auf die Mühlen der "Querdenker" und voll im Sinne der Konzerne, denen es nicht um die Gesundheit der Mitarbeiter-innen , sondern nur um die Profitraten geht.

Es stellt sich mehr und mehr die Frage, ob hinter dieser Entwicklung nicht eine Systematik steckt: Nämlich die, die Impfpflicht mit Absicht an die Wand zu fahren.

Dazu erklärte Dr. Wagner, Allgemeinmediziner aus Gelsenkirchen: „Das ist eine Katastrophe! Das ist ein Desaster! Impfung ist nach wie vor das beste Mittel um schwere Verläufe zu mildern. Und eine allgemeine Impfpflicht wäre gesellschaftlich ein wichtiger Schutz vor Corona-Infektionen. Was da heute passiert ist, wird bewirken, dass Menschen die der Impfung bisher skeptisch gegenüberstanden, nicht nur nicht überzeugt werden, sondern dass sie in ihren Zweifeln bestärkt werden. Außerdem ist zu befürchten, dass die „Querdenker“ mit ihrer metaphysischen Sichtweise nach dem heutigen Tag Oberwasser bekommen werden. Als Hausarzt kann ich das, was da heute im Bundestag passiert ist, nicht gutheißen. Die Ampel-Koalition fährt den Gesundheitsschutz der Massen gegen die Wand (Quelle: rf-news.de vom 7.4.22)



Die Ampel-Koalition hat damit den Wunsch einiger Befürworter nach einer Durchseuchung der Bevölkerung voll erfüllt (Reiner Eichenberger und Thomas Straubhaar schlagen einen anderen Weg vor: eine kontrollierte Infizierung der breiten Bevölkerung Quelle: https://www.nzz.ch/zuerich/meinung/ethik-der-massendurchseuchung-ld.1548510).

"Das wird dazu führen dass, wann auch immer, mehr und mehr Leute erkranken werden. Das wird dazu führen, dass es mehr Menschen mit Post-Corona bzw. Long Covid geben wird. Und das wird dazu führen dass, leider, auch wieder mehr Menschen sterben werden, die nicht hätten sterben müssen. Das alles wird die Folge dieser Entwicklung sein", so Dr. Wagner.

Herr Lauterbach zog seinen unsäglichen Vorschlag zurück, die Quarantänepflicht nach einem positiven Test aufzuheben und durch eine freiwillige Empfehlung zur Quarantäne zu ersetzen. Das ist wahrscheinlich auf die Angst der Bundestagsabgeordneten auf eine eigene Ansteckung mit dem Corona-Virus zurückzuführen.

Wenn sich die Ampel-Koalition als Vertreter der Interessen der Mehrheit der deutschen Bevölkerung versteht, müsste sie die sofortige Impfpflicht gegen Corona einführen mit der Forderung nach verbesserten Impfstoffen und Einführung eines Impfregisters! Ausnahmen von der Impfpflicht sind selbstverständlich für Personen vorzusehen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.

Freigabe für die Impfpatente!