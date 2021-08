Ich habe im Internet recherchiert und interessante Hinweise auf die Bildung dieser terroristischen Organisation gefunden.

Die westlichen Imperialisten, allen voran der Kriegstreiber Nr. 1, die USA sowie die deutsche Bundesregierung haben den Sturm der wichtigsten Städte Afghanistans durch die islamistisch-faschistischen Taliban massiv unterschätzt, das ist mittlerweile unstrittig. Doch wie kamen die Taliban überhaupt an hochwertiges Kriegsgerät und Geld, um in dieser Rekordzeit auf Kabul vorzurücken?

Beim eingesetzten Kriegsgerät handelt es sich vorwiegend um Waffen und Fahrzeuge der afghanischen Armee. Das meiste davon neuwertiges Nato-Material aus Lieferungen der USA an Afghanistan aus den Jahren 2017 bis 2019: Darunter 16 „Black Hawk“-Transporthubschrauber, 1000 Schützenpanzer, 70 Raketenwerfer, 1394 Granatwerfer, 390 Laserzielsysteme, 20.040 Handgranaten, 37 Mörsergeschütze, 4702 Geländefahrzeuge, 12.079 Pistolen, 36.197 Sturmgewehre und 7035 Maschinengewehre. Damit sind die Taliban jetzt ausgerüstet, wie eine kleine Nato-Armee. (Quelle: Bild 18.08.2021) Gelder für die Taliban fließen vor allem aus den Golfstaaten. Traditionell wichtigster Unterstützer ist Pakistan: Hier sind die Taliban entstanden, hier erhalten sie nach wie vor Unterstützung. (Quelle: Spiegel Online, 28.07.2009 und Antonio Giustozzi: The Taliban at War, 2001–2018. Oxford University Press, New York 2019)

Die Taliban trafen bei der Eroberung von Afghanistan nur deshalb auf so wenig Widerstand, weil große Teile der Bevölkerung gegen die Besatzung ihres Landes durch ausländsiche Truppen waren und vermutlich irrtümlicherweise darauf vertrauten, die Taliban würden Freiheit für ihr Land bringen. Andere Bevölkerungsteile hatten Angst vor den Massakern der unmenschlichen Verfechter der Scharia. Inzwischen gibt es eine Widerstandsbewegung - vor allem der Frauen - im Untergrund gegen diese barbarischen Unterdrücker.

Um den Klerikal-Faschismus wirksam zu bekämpfen, heißt es:

Keine Waffen an die feudalen Klerikal-Faschisten in Saudi-Arabien, dem Iran, Pakistan u.a.!

Sanktionen für die herrschenden Klassen in diesen Staaten! Sperrung von deren Konten im Ausland! Weltweite Einreiseverbote für die Herrschenden dieser Länder in andere Länder!

Die aktuelle Situation in Afghanistan führt zu einer neuen Welle von Flüchtlingen.