„Wir werden einen engagierten aber wegen Corona gleichzeitig eher zurückhaltenden Wahlkampf führen.“ So beschreibt Lothar Gräfingholt, Vorsitzender der CDU Riemke und Direktkandidat seiner Partei für die Wahl zum Rat der Stadt am 13. September die Absichten der Riemker Christdemokraten. Die Gesundheit aller gehe vor, so dass auf persönliche Begegnungen und Kontakte sicherheitshalber verzichtet werde, wenn die Corona Entwicklung dies nicht zulasse.

Zusammen sind wir Riemke

Mit dem Motto“ Zusammen sind wir Riemke“ will der Ortsverband die besondere Verbundenheit mit dem Stadtteil und das Gemeinsame betonen.

„Wir merken gerade in dieser Zeit, wie wichtig es ist, achtsam zu sein, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und zusammenzustehen,“ so Lothar Gräfingholt

Riemke als Stadtteil werde oft unterschätzt. Der erste Eindruck sei für Außenstehende eher nicht gut. Viele denken an die Autobahn, die vielbefahrene Herner Straße und die dichte Bebauung an den zentralen Straßen. Richtig ist, dass Riemke auch schöne Seiten habe aber eben auch eine Reihe von Problemen, ganz oben die Verkehrsbelastungen.

Verkehrsentlastung

Deswegen muss Riemke vom Verkehr entlastet werden.

Verkehrsreduzierung, Verkehrsverlagerung, Verkehrsverflüssigung bei gleichzeitiger Temporeduzierung auf allen Straßen.

Riemkeriinen und Riemker einbinden





„Anregungen aus der Riemker Bevölkerung gibt es genug, man muss sie nur umsetzen,“ so Gräfingholt, der gewillt ist, sich bei der Problemlösung voll einzubringen.

Die konkreten Vorstellungen hat die CDU Riemke jetzt am Rande des Riemker Rundgangs vorgestellt und auf ihrer Internetseite veröffentlicht.

Wesentliche Vorschläge

Dies sind wesentliche Vorschlägen der Riemker CDU:

Kindern mehr Raum zum Spielen und Lernen geben.

Gefahrreduzierte Verkehrsregelung und Erweiterung Wilbergschule

Willkommenskultur an Stadteingängen wie z. B. Herner Straße

Blühstreifen auf der Mittelinsel Herner Straße

Tippelsberg: Bessere Grünpflege, Reinigung, Mehr Sauberkeit, Größere Abfallbehälter

Kürzere Taktzeit U 35

Alternative Verkehrsführungen Herner Straße

Direkte Autobahnanbindung der Gewerbegebiete zur Entlastung Herner Straße

Tempo 30 auf allen Riemker Straßen

Funktionierende Grüne Welle für alle Verkehrsteilnehmer

Freizeitradweg Riemke-Rathaus mit Zillertalstraße südlich der A43 als Fahrradstraße

Instandsetzung maroder Straßen z.B. Cruismannstraße

Stadtteilkultur initiieren, entwickeln und fördern

Hausackerentwicklung als Ausgangspunkt für kulturelle und sportliche Aktivitäten