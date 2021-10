Der Zustand des ehemaligen Stellwerkhäuschen der Zechenbahn Kray-Wanne an der Jahnstraße in Wattenscheid ist miserabel. „An der Fassade befinden sich diverse Schmierereien. Die Fenster sind, nachdem sie eingeworfen wurden, mit Holzbrettern verschlossen worden. Insgesamt entsteht der Eindruck einer Schrottimmobilie, um die sich niemand mehr zu kümmern scheint“, sagt Hans-Josef Winkler, Bezirksfraktionsvorsitzender der UWG: Freie Bürger in Wattenscheid und Mitglied im Planungsausschuss. Nach den letzten Erkenntnissen aus dem Jahre 2013 habe die Stadt Bochum als Eigentümer diese Immobilie offenbar vermietet.

Um über den aktuellen Stand der Dinge informiert zu sein, hat Winkler nun die Probleme rund um das Stellwerkhäuschen für die kommende Sitzung des Ausschusses für Planung und Grundstücke thematisiert. Unter anderem möchte er Antworten auf folgende Fragen: „Besteht aktuell noch ein Mietverhältnis für das Stellwerkhäuschen? Wenn ja: Warum kümmert sich weder der Mieter noch die Stadt Bochum als Eigentümer um die innere und äußere Instandsetzung des Gebäudes? Wenn nein: Wann wurde der Mietvertrag aus welchen Gründen beendet? Hat der Mieter die Immobilie in einem vertragskonformen Zustand hinterlassen? Was plant die Stadt Bochum perspektivisch mit dieser Immobilie? Wäre ein Verkauf der Immobilie an einen möglichen Interessenten Bestandteil der Überlegungen?“

Winkler: „Da der marode Zustand eines Gebäudes aus städtischem Eigentum kein Einzelfall in Bochum und Wattenscheid darstellt, ist es mir auch wichtig zu wissen, wie die Verwaltung solch katastrophale Entwicklungen zukünftig verhindern will.“