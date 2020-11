Ein fragwürdiger Spitzenreiter mit 1,7 Promille Alkohol im Blut fegt mit E-Scooter durch Bochum.

Eine Schlagzeile- eine Ausnahme?

Ach ,was.

In Bochum gibt es noch mehr rasante Fahrer .

Gegen 1 Uhr Morgens bremst die Polizei am am vergangenen Wochenende 1,3 Promille der nächste liefert 1,66 Promille und ein weitere nur 0,6 Promille .

Sogar auf Gehwegen war man unterwegs, na klasse.

Wer mit 0,5 bis 1,09 fährt und unauffällig wirkt ,für den ist es nur eine Ordnungswidrigkeit und erhält keinen Bußgeldbescheid.

In aller Regel aber sind es 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

Eine Straftat liegt erst dann vor, wenn der Fahrer eines E-Scooters mit 1,1 Promille unterwegs ist.

Ach, wie schön.

Bermuda3eck:

Ich sah schon eine weinende Mutter die ihren Kinderwagen in letzter Sekunde zur Seite riss .

Einen Schritt unbedacht nach rechts oder links ist brandgefährlich.

Mal ehrlich:

Promille, E-Scooter das passt für mich überhaupt nicht. Da ich leider hinten keine Augen habe und einige Male rasant in der City (Fußgängerzone) geschnitten wurde frage ich mich ob es nicht heißen sollte....

E - SCOOTER "Leihfahrzeuge Null Alkohol".