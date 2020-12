Info :

Am Wochenende ist die Zahl in der Regel niedriger aufgrund von verzögerter Registrierung.

In Deutschland sind innerhalb eines Tages 22.771 Neuinfektionen mit Covid-19 gemeldet worden. Wie das RKI am Sonntagmorgen mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 22.771 neue Ansteckungsfälle erfasst. Die Zahl der Corona -Toten stieg laut Robert-Koch -Institut binnen eines Tages um 409 auf insgesamt 26.171 in Deutschland .

Sieben -Tage-Inzidenz weiter hoch:

Die sogenannte Sieben-Tage -Inzidenz liegt nun bei 192,2.

Quelle: RKI

Quelle: JHU CSSE COVID -19 DATA