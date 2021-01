In der zweiten Dezemberwoche sind in Deutschland 23 Prozent mehr Menschen gestorben .

23 Prozent mehr als im selben Zeitraum der vier Vorjahre. Vom 7.bis 13. Dezember waren es 22.897 Menschen laut Statistischen Bundesamt Wiesbaden. In Sachsen sind es fast 90 Prozent mehr Sterbefälle.90 Prozent über den Durchschnitt der Vorjahre. In Brandenburg 34 Prozent. Auch Thüringen mit 35 Prozent liegt auf hohen Niveau bei den Sterbefallzahlen. In der 50. Kalenderwoche starben laut RKI bundesweit 3.595 Menschen an Covid-19.Europaweit wurde den Statistiken zufolge eine extrem hohe Sterblichkeit für Slowenien und für die Schweiz gemeldet. Sehr hoch ist auch die Übersterblichkeit in Italien, Österreich und Portugal in diesem Zeitraum.

Quelle dpa, AFP