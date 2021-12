Rückblick:

Es war Mittwoch, der 4.März 2020 als es einen ersten bestätigten Corona-Fall in Bochum gab.

Ein Rentner aus Stiepel war betroffen. Er war am 29sten Februar aus dem Skiurlaub in Südtirol zurückgekehrt. Sein einziger Kontakt seine Ehefrau, die mit ihm im Urlaub war. Das vorbildliche Verhalten des Betroffenen ,Gesundheitsamt und Hausarzt telefonisch informiert, hat dazu beigetragen das andere Menschen nicht gefährdet wurden.

Die Natur half uns durch die Trostlosigkeit.

Foto:

Marlies Bluhm.

Ich dachte ein Einzelfall- das wird sich in Bochum ,nein auch in Deutschland schnell beruhigen. Weit gefehlt, die erste zentrale Teststelle wurde eingerichtet und plötzlich gab es eine Corona Hotline. In unserer Nachbarschaft Herne gab es noch keinen Corona Verdacht - das gab Mut - das geht wieder.

Eine traurige Zeit.

Knall auf Fall:

Plötzlich und unerwartet war Covid19 das Thema überhaupt .Was jeder Bochumer für eine Eintagsfliege hielt veränderte die Welt und unser aller Leben.

Corona hatte uns fest im Griff.

Unendlich viel Leid ,Krankheit und Tod prägten den Alltag und vorbei ist das noch lange nicht. Was haben wir nicht alles erlebt und auf einen Impfstoff gehofft. Viel Zeit ist inzwischen vergangen ich hätte das nie erwartet.

Bochum betrauert seine Toten.

Corona ist noch überall präsent und gehört inzwischen zum Alltag. Gerade eben lege ich meine Maske ,meine Immunkarte und meinen Ausweis bereit. Ich bin gleich unterwegs - einiges geht ja wieder - aber ich dachte so bei mir...

anstelle ein Frohes Neues Jahr zu wünschen, wünsche ich lieber ein "Gesundes" und möge die Pandemie ihren Schrecken verlieren.

Einsamkeit.

Passt gut auf euch auf .

Lasst euch virtuell umarmen :

Ein Gesundes, Pandemiefreies , wunderbares Neues Jahr wünsche ich euch allen.

Die aktuellen Bochum-Zahlen:

Aktuell Infizierte:

1.053 (+34)

7-Tage-Inzidenz:

138,0 (-2,9)

Stationär:

62 (+6)

Verstorbene:

313 (+0)

Impfungen:

686.755 (+2.431)

Quelle:

Gesundheitsamt Bochum