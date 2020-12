In Bochum sind am Mittwoch vier neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 bestätigt worden. Drei Bochumer und Bochumerinnen sind an ihrer Corona-Infektion gestorben, ein weiterer Toter ist mit Corona an einer anderen Erkrankung verstorben. Damit steigt die offizielle Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona in Bochum auf 51. 40 davon sind ihrer Corona-Erkrankung erlegen. Außerdem sind am Mittwoch auch genau 100 Neu-Infektionen in Bochum offiziell bestätigt worden. Die 7-Tage-Inzidenz ist weiter gestiegen. Sie liegt in Bochum jetzt wieder bei 155,6.

Quelle: Radio Bochum