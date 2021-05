Corona-Inzidenzwert in Bochum weiter gesunken

Das Robert-Koch-Institut meldet für Mittwoch einen Bochumer 7-Tage-Inzidenzwert von 61,5 - er ist damit um mehr als sieben Punkte gesunken.



Aktuell sind in unserer Stadt noch 453 Bochumerinnen und Bochumer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 24 weniger als am Tag davor.

Insgesamt gab es seit Beginn der Corona-Pandemie bei uns in Bochum 15.749 betätigte Corona-Infektionen. Davon gelten 15.061 wieder als genesen. 235 Menschen sind in der Zeit an oder mit Covid-19 gestorben.

Corona-Schutzimpfungen in Bochum steigen weiter

Über 220.500 Bochumerinnen und Bochumer sind mittlerweile mindestens ein Mal geimpft worden. Ein Plus von fast 2700 im Vergleich zum Vortag. Komplett durchgeimpft sind bereits fast 162.000.

Datenlage des Gesundheitsamtes Bochum

Corona-Pandemie ( letzte Aktualisierung: 27. Mai 2021 )



Bestätigte Fälle in Bochum

15.749 +52

davon genesen

15.061 +76

davon verstorben an Covid 19

159 +0

davon verstorben mit Covid 19

76 +0

Aktuell Infizierte in Bochum

453 -24

davon in stationärer Behandlung

52 -4

davon intensivmedizinisch

21 -1

mit Beatmung

17 +1

Durchgeführte Corona-Schutzimpfungen

220.508 +2.661

7-Tage-Inzidenzwert des Robert-Koch-Institut 61,5

1. Impfung 161.875 +1.335

2. Impfung 58.633 +1.326

Quelle : Radio Bochum / Gesundheitsamt Bochum