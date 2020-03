Durch die aktuelle Corona-Krise erhalten Klein- und Kleinstunternehmen zwar Zuschüsse und Steuerschulden können vom Finanzamt gestundet werden.

Unabhängig von der jetzigen Ausnahmesituation haben Betriebe und auch Freiberufler (soweit sie umsatzsteuerpflichtig sind), unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, die Umsatzsteuer erst dann an das Finanzamt zu entrichten, wenn ihre Ausgangsrechnungen vom Kunden bezahlt sind (Istversteuerung) In der Regel wird die Umsatzsteuervorauszahlung sofort nach Rechnungsausstellung fällig (Sollversteuerung). Obwohl diese Steuerart ein Durchlaufposten für Unternehmer ist (der Endverbraucher zahlt sie letztendlich), ist eine Vorkasse bei vielen Unternehmen mit geringem Umsatz kaum möglich.

Nach dem Einkommenssteuergesetz gibt es drei Ausnahmen zur Sollversteuerung:

Voraussetzungen für die Istversteuerung (Quelle: Lexikonbeitrag aus Haufe Finance Office Premium)

Das Finanzamt kann auf Antrag gestatten, dass ein Unternehmer die Steuer nach vereinnahmten Entgelten berechnet, wenn er eine der drei nachstehenden Voraussetzungen erfüllt:

Der Gesamtumsatz hat im vorangegangenen Kalenderjahr nicht mehr als 600.000 EUR (bis 31.12.2019: 500.000 EUR) betragen oder

der Unternehmer ist von der Verpflichtung Bücher zu führen und aufgrund jährlicher Bestandsaufnahmen regelmäßig Abschlüsse zu machen, nach § 148 AO befreit oder

der Unternehmer führt Umsätze aus einer Tätigkeit als Angehöriger eines freien Berufs i. S. d. § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG aus.

Nur eine Voraussetzung muss erfüllt sein!

Nur eine der vorstehenden Voraussetzungen muss erfüllt sein. So kann z. B. ein Freiberufler trotz eines Gesamtumsatzes von 1 Mio. EUR die Istversteuerung wählen. Allerdings gilt dies nicht, wenn der Freiberufler freiwillig Bücher führt. Führt ein Freiberufler freiwillig Bücher, kann er die Istversteuerung nur beantragen, wenn sein Gesamtumsatz im vorangegangenen Kalenderjahr nicht mehr als 500.000 EUR (ab 1.1.2020: 600.000 EUR) betragen hat. Soweit Freiberuflern ungeachtet der freiwilligen Buchführung und ungeachtet der Umsatzgrenze von 500.000 EUR (ab 1.1.2020: 600.000 EUR) die Istversteuerung genehmigt worden ist, ist sie durch die Finanzverwaltung zu widerrufen. Der Widerruf ist auf nach dem 31.12.2013 ausgeführte Umsätze zu beschränken.

Zu der dritten Alternative gehört nicht eine Kapitalgesellschaft, zu der sich Freiberufler zusammengeschlossen haben. Ihr kann die Istversteuerung nur genehmigt werden, wenn ihr Gesamtumsatz im vorangegangenen Kalenderjahr nicht mehr als 600.000 EUR betragen hat.

Die Istversteuerung wird nicht automatisch gewährt, sondern muss beim Finanzamt beantragt werden. Davon profitieren vor allem kleine Handwerksbetriebe, deren Rechnungen in der Regel nicht in bar bezahlt werden. Für Unternehmen (Einzelhändler, Restaurants, Friseure, usw.), deren Ausgangsrechnungen direkt in bar bezahlt werden, bringt die Istversteuerung jedoch keine Vorteile. Die Umsatzsteuer ist vom Kunden bei der Begleichung der Rechnung direkt gezahlt worden, so dass sie dann vom entsprechenden Unternehmen auch sofort an das Finanzamt weitergeleitet werden muss (Umsatzsteuervorauszahlung). Da die oben aufgeführten Unternehmen ohnehin wegen der Corona-Krise zwangsweise geschlossen sind, entsteht kein Umsatz bzw. erheblich niedrigerer Umsatz durch den Abhol- und Bringservice.

Unberührt bleibt sowohl bei der Soll- als auch Istversteuerung der Umsatzsteuer der Vorsteuerabzug, d.h. Umsatzsteuerzahlungen eines Unternehmers durch Eingangsrechnungen seines Lieferanten oder Dienstleisters oder durch den Direktkauf von umsatzsteuerpflichtiger Ware wie Baumaterialien im Baumarkt. Briefmarken gehören z.B. nicht dazu, da auf Postwertzeichen keine Umsatzsteuer erhoben wird.