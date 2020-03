Erkältungstees gibt es viele – aber ich habe mich für Zistrosen-Tee entschieden.

Vom Geschmack her ähnelt er, meinem Geschmacksempfinden nach, dem Grünen Tee – und der mundet mir nicht so wirklich.

Soll aber nicht heißen, dass der Zistrosen-Tee nicht schmeckt. Heiß getrunken, mit einem Spritzer Zitrone und etwas Honig, kann man ihn richtig gut genießen.

Was kann man in Quarantäne- und Corona-Zeiten wie diesen auch anders machen, als abzuwarten und Tee zu trinken?

Wasser trinken, am besten mehr als sonst. Aber das muss sich mittlerweile wohl herumgesprochen haben, warum sonst stehen einige Discounter derzeit auf dem Schlauch?

Ausverkauftes Mineralwasser .. ich überlege, ob ich das schon mal erlebt habe. Also im Sommer war schon mal die Apfelschorle restlos ausverkauft, was allerdings den heißen Temperaturen geschuldet war.

Wie auch immer .. es gibt ja noch frisches Wasser aus dem Hahn. Mehr braucht man ja auch nicht zum Zubereiten von Tee jeder Art und Sorte.