Am kommenden Montag, 24. Februar, kommt es aufgrund der Karnevalszeit zu geänderten Öffnungszeiten der Stadtverwaltung, des Finanzamtes und der Jobcenter sowie zur Schließung verschiedener öffentlicher Einrichtungen. Zum karnevalistischen Alternativprogramm laden die Geschäfte in der City, das Hannibal-Center, der Ruhr-Park sowie Möbel Hardeck ein.

Die Stadtverwaltung schließt die Ämter mit Publikumsverkehr, wie das Bürgerbüro, das Ausländerbüro und das Standesamt, bereits um 11 Uhr, bevor um 12 Uhr die gesamte Stadtverwaltung ihre Türen schließt.

Das Finanzamt Bochum-Mitte und das Finanzamt Bochum-Süd schließen an diesem Montag bereits um 11.30 Uhr. Zusätzlich schließen die Jobcenter-Standorte des gesamten Stadtgebiets bereits um 11 Uhr.

Bibliotheken und Bäder geschlossen

Ganztägig geschlossen bleiben die Zentralbücherei im Bildungs- und Verwaltungszentrum, Gustav-Heinemann-Platz 2-6, sowie alle dazugehörigen Zweigstellen.

Wortwörtlich auf dem Trockenen sitzen die Schwimmer, da auch alle Hallenbäder der Wasser-Welten Bochum an diesem Tag geschlossen bleiben.

Zusätzlich geschlossen bleibt die Beratungsstelle der Bochumer Verbraucherzentrale.

Ab Dienstag, 25. Februar, gelten für alle genannten Ämter und öffentlichen Einrichtungen und die Bäder wieder die regulären Öffnungszeiten.

Shopping statt Umzug

Für alle Karnevalsmuffel öffnen viele Geschäfte, die in der Initiative Bochumer City (IBO) zusammengeschlossen sind, sowie viele weitere Unternehmen in der Bochumer City auch am Rosenmontag und laden zum karnevalistischen Alternativprogramm: einem entspannten Einkaufsbummel mit der ganzen Familie.

Während die überwiegende Zahl der Unternehmen zu den normalen Geschäftszeiten ihre Pforten öffnen, schließen einige andere bereits in der Mittagszeit. Eine Gesamtübersicht gibt es auf:

Initiative Bochumer City

Auch das Hannibal-Center an der Dorstener Straße sowie der Ruhr-Park in Bochum-Harpen bieten allen Nicht-Jecken am Rosenmontag "Asyl" und laden zu den gewohnten Öffnungszeiten zum Einkaufsbummel ein. Ebenfalls regulär geöffnet hat am Rosenmontag "Möbel Hardeck" in Bochum-Laer.