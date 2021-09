Ärzte aus dem Ruhrgebiet warnen vor erneuten Schulschließungen

Mediziner der Knappschaft Kliniken sehen darin einen Hauptgrund für psychische Belastungen bei Kindern und Eltern

Dievierte Welle kommt ins Rollen – besonders bei Ungeimpften: Rund einen Monat

nach dem Schulstart in Nordrhein-Westfalen steigen die Corona-Inzidenzen vor

allem bei Kindern und Jugendlichen. Das heizt Diskussionen über ausgeweitete

Quarantänemaßnahmen und erneute Schulschließungen wieder an. Diese Maßnahmen gefährden

besonders die Psyche, warnen Ärztinnen und Ärzte der Knappschaft Kliniken – und

zwar nicht nur die der Kinder, sondern auch die der Eltern.

Währendder Pandemie ist die Nachfrage nach ambulanten psychotherapeutischen Behandlungen

in den Knappschaft Kliniken sehr stark angestiegen. „Wenn Strukturen wie der

Schulbesuch oder das Training im Sportverein wegfallen, kann das gravierende

Folgen für die kindliche Psyche haben, wenn es wenig andere Halt gebende oder

soziale Strukturen gibt“, sagt Dr. Marion Kolb. Die leitende Ärztin der

Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie der Kinder-

und Jugendklinik Gelsenkirchen plädiert für die Jüngsten unserer Gesellschaft:

„Kinder brauchen Stabilität, Verlässlichkeit und soziale Kontakte. Wenn soziale

Kontakte und verlässliche Strukturen wegfallen, können bei vorbelasteten

Kindern und Jugendlichen Probleme und psychische Störungen aufbrechen, die

sonst nicht aufgebrochen wären.“

Hauptsächlich Mütterund sozioökonomisch Schwache betroffen

Vorallem sozioökonomisch schwächere Familien seien besonders stark von den

Corona-Maßnahmen getroffen worden, so die Erfahrung von Dr. Marion Kolb. Die Tagesklinik

für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie steht in Gelsenkirchen,

einer der ärmsten Städte Westdeutschlands mit einem hohen Anteil an

Kinderarmut.

Armutals Risikofaktor sieht auch Dr. Thomas Finkbeiner, Chefarzt der Klinik für

Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum Westfalen: „Eine kleine Wohnung und

ein Laptop, der in der Familie geteilt wird, sind in der Pandemie plötzlich

problematische Umstände geworden, die Menschen mit mehr Geld eher vermeiden

konnten“, so der Facharzt. Besonders Mütter – ob alleinerziehend oder nicht –

kommen vermehrt in seine Ambulanz. „Frauen kümmern sich trotz aller

Emanzipation auch heute noch überwiegend um alle Familienangelegenheiten und

stehen daher besonders unter Druck“, so Dr. Finkbeiner. Eltern müssen sichGrenzen eingestehenBeiihm im Klinikum Westfalen suchen Eltern Hilfe, die unter Belastungsreaktionen

wie innerer Unruhe, emotionaler Unausgeglichenheit oder Überforderungsgefühl

leiden. „Es fehlt in der Pandemie die Planbarkeit. Eltern mussten plötzlich neben

ihren sonstigen Verpflichtungen auch noch die fehlende Klassengemeinschaft und

die Lehrer ersetzen“, erklärt Dr. Thomas Finkbeiner. Diese seien meist eine

Kontrollinstanz oder ein Motivator für Kinder beim Lernen. „Eltern müssen

lernen, selbstbewusst mit eigenen Grenzen umzugehen und sich auch mal offen

eingestehen: Das kann ich nicht, dabei kann ich meinem Kind nicht helfen“, so

der Psychiater.

BeideMediziner sind sich einig: Für die psychische Gesundheit von Eltern und Kindern

hat es oberste Priorität, dass Schulen und Vereine offen bleiben. Dies sei eine

Vorsorge, um psychische Störungen zu vermeiden oder einer Chronifizierung bei

vorhanden psychischen Störungen entgegenzuwirken.

Dochauch die Kliniken sind in der Pflicht. „Wir als Verbund sehen es als unsere

gesellschaftliche Verantwortung, weiter Angebote zur Behandlung der

körperlichen und seelischen Folgen von Covid-19 zu schaffen“, betont Andreas

Schlüter, Hauptgeschäftsführer der Knappschaft Kliniken GmbH.

