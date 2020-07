Mit was für einer Brutalität die Einbrecher, Gewalttäter vorgehen .. unfassbar.

Nach langer Zeit habe ich mir gestern die Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ im Fernsehen angesehen und mich gefragt, ob mir oder meiner Familie so etwas auch passieren kann?

Ich erinnerte mich fortan, dass vor gar nicht allzu langer Zeit Einbrecher fast schon im Haus eingedrungen waren. Gegen 3 Uhr in der Frühe wurden wir durch ein lautes Geräusch aus dem Schlaf gerissen und stellten fest, dass ein großer Keramik-Krug von der Fensterbank heruntergefallen und zwischen Heizung und Schreibtisch steckengeblieben war.

Wir hatten also Glück, die Einbrecher hatten uns nicht im Schlafzimmer überrascht. Und wenn .. meine Gedanken will ich hier weiter gar nicht ausführen.

Auf jeden Fall fühlte ich mich nach der Fernsehsendung „aufgeschreckt“. Den ganzen Tag über spürte ich eine Unruhe in mir, kontrollierte ständig den Sicherheitsriegel an der Haustür und sogar die Fenster hatte ich fortwährend im Blick.

Echt verrückt, aber irgendwie hatte ich ein ungutes Gefühl.

Vermutlich handelte es sich um eine, ich nenne es mal „Sinnesreizung“, die mir heute ein wenig zu schaffen machte – ausgelöst durch diese Fernsehsendung.

Ich bin immer noch bestürzt über das, was da wie ein „Krimi“ rüberkommt, aber leider grauenvolle Tatsachen sind.