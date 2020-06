Aktuelle Zahlen und Entwicklungen in Deutschland und Bochum (Datenstand: 16. Juni; 0 Uhr).

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben innerhalb 24 Stunden dem Robert-Koch-Institut (RKI) 378 neue Corona-Infektionen gemeldet. Neun Menschen starben. Die Zahl der Todesfälle* in Verbindung mit Sars-CoV-2 ist demnach auf 8.800 gewachsen (Datenstand: 15. Juni; 0 Uhr). Genesen sind nach RKI Schätzung rund 173.100 Corona-Patienten. Demnach gibt es derzeit offiziell rund 4.939 aktive Corona-Fälle.

Coronavirus-Fälle in Deutschland: 186.839

Corona-Todesfälle in Deutschland: 8.800

Die Reproduktionszahl - R-Wert liegt laut RKI bei 1,19 (Vortag: 1,05) (Datenstand 15. Juni; 0 Uhr). Das 7-Tage-R schätzt das RKI auf 0,95 (Vortag: 1.00).

Wissenschaftlern zufolge kommt Deutschland mit einer Reproduktionszahl von 0,75 am besten aus der Corona-Krise.



*Im Lagebericht des Robert Koch-Instituts finden sich keine Altersangaben mehr zum jüngsten und ältesten Corona-Todesopfer in Deutschland. Nach wie vor sterben aber an Covid-19 insbesondere ältere Menschen.Nach aktuellem Stand sind von der Krankheit Frauen mit 52 Prozent und Männer mit 48 Prozent annähernd gleich häufig von der Erkrankung betroffen. Es versterben jedoch etwas mehr Männer als Frauen (55 zu 45 Prozent der Todesfälle).

86 Prozent der Gestorbenen sind 70 Jahre oder älter. Unter den bekannten Infektionen macht diese Altersgruppe einen Anteil von 19 Prozent aus.

In Deutschland wurden 60 Prozent aller Menschen, die nach einer Infektion mit dem Coronavirus starben, stationär in Pflegeheimen oder ambulant von Pflegediensten betreut. Das zeigt eine Hochrechnung von Forschern der Universität Bremen. Von allen bundesweit mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierten Personen habe diese Gruppe einen Anteil von 8,5 Prozent, teilte die Universität Bremen mit.

Daten aus Bochum: Stand 15.06.20 Update: 17:35 Uhr



Im Moment sind 46 (-1) Bochumer nachweislich infiziert. 6 (+1) Corona-Patienten werden im Krankenhaus behandelt, 2 davon liegen auf der Intensivstation. Die Zahl der Neuinfizierten pro einhunderttausend EinwohnerInnen im Durchschnitt der letzten sieben Tage liegt jetzt bei 5,21

Bisher gab es in Bochum insgesamt 588 (+1) Coronafälle,

523 (+2) Bochumer gelten als genesen,

145 befinden sich noch in Quarantäne

19 Bochumer sind an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben, ein weiterer positiv getesteter Patient ist an einer anderen Erkrankung verstorben.

Quelle: RKI + Online Nachrichtenportale