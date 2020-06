Aktuelle Zahlen und Entwicklungen in Deutschland und Bochum (Datenstand: 21. Juni, 0 Uhr).

Die lokalen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut 687 Corona-Infektionen binnen eines Tages gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise 189.822 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie das RKI am frühen Sonntagmorgen meldete (Datenstand 21.06., 0 Uhr).

Bislang starben dem RKI zufolge 8882 nachweislich mit dem Virus Infizierte, damit sank die Zahl der gemeldeten Toten innerhalb von 24 Stunden um 1. 174 900 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

Die vom RKI täglich aktualisierte Reproduktionszahl liegt bei 2,88 (Stand 21. Juni). Damit liegt der R-Wert über dem kritisch geltenden Wert von 1. Der erhöhte Wert hängt mit lokalen Corona-Ausbrüchen wie etwa beim Schlachtbetrieb Tönnies im nordrhein-westfälischen Rheda-Wiedenbrück zusammen.

Seit Mitte Mai gibt das RKI zudem ein sogenanntes 7-Tage-R-Wert an. Er vergleicht den 7-Tages-Mittelwert der Neuerkrankungen eines Tages mit dem 7-Tages-Mittelwert vier Tage zuvor. So soll das Infektionsgeschehen vor etwa einer bis etwas mehr als zwei Wochen abgebildet werden. Derzeit schätzt das RKI den 7-Tage-R-Wert auf 2,03 (Stand 21. Juni).

Wissenschaftlern zufolge kommt Deutschland mit einer Reproduktionszahl von 0,75 am besten aus der Corona-Krise.

Das RKi erklärte dazu: „Die geschätzten Reproduktionszahlen (R-Wert und 7-Tages R-Wert) liegen über 1. Dies hängt mit lokalen Häufungen zusammen, die im Abschnitt „Ausbrüche“ beschrieben werden. Da die Fallzahlen in Deutschland insgesamt auf niedrigem Niveau liegen, beeinflussen diese Ausbrüche den Wert der Reproduktionszahl relativ stark, ein bundesweiter Anstieg der Fallzahlen ist daraus bisher nicht abzuleiten.“

Nach den Tests in Berlin, Göttingen und Rehda-Wiedenbrück ist mit weiter steigenden Zahlen zu rechnen. Bisher haben sich allein mehr als 1.331 Mitarbeiter des Tönnies-Schlachthof in Nordrhein-Westfalen mit dem Coronavirus infiziert.

Daten aus Bochum: Stand 21.06.20 Update: 19:30 Uhr

Im Moment sind 35 (+2) Bochumer nachweislich infiziert. 4 Corona-Patienten werden im Krankenhaus behandelt, 2 davon liegen auf der Intensivstation. Die Zahl der Neuinfizierten pro einhunderttausend EinwohnerInnen im Durchschnitt der letzten sieben Tage liegt jetzt bei 4,94

Bisher gab es in Bochum insgesamt 605 (+8) Coronafälle,

551 (+6) Bochumer gelten als genesen

19 Bochumer sind an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben, ein weiterer positiv getesteter Patient ist an einer anderen Erkrankung verstorben.

Quelle: RKI + Online Nachrichtenportale