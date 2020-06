An heißen Tagen wie diese, da möchte man sich am liebsten ganz ausziehen.

Kann man ja auch, in seinen eigenen vier Wänden. Da spricht absolut nichts dagegen. Es sei denn, der Ehepartner hat was, aus welchen Gründen auch immer, dagegen.

Im Garten hingegen sollte Mann oder Frau sich lieber etwas Leichtes überwerfen. Und wenn es nur ein Tankini ist. Könnte ja sein, dass der Nachbar einen Blick riskiert - und ganz unbewusst noch einen. Also ich persönlich halte nichts davon, die Bälle zuspielen. Stell man sich nur mal vor .. oder ne, lieber nicht.

Also - wenn ich mich da so in meiner Nachbarschaft umschaue .. ganz ehrlich .. als Gegenspieler kommt da keiner in Frage.

Hehe - Spaß beiseite.

Es gibt ja auch noch Nette – und Adrette und nicht nur solche, die da glauben, ständig ihren .. sorry ..den Larry raushängen lassen müssen. Na ja, der wohnt ja schon lange nicht mehr hier, der coole Typ mit dem Schlangenmuster-Badehöschen. Das hättet ihr mal sehen sollen, wie der seine Kobra gefangen gehalten oder besser gesagt gewürgt hat.

Eigentlich wollte ich auf was ganz anderes hinaus .. ist wohl der Hitze geschuldet, dass meine Gedankengänge eine völlig andere Richtung eingeschlagen haben.

Apropos Hitze. Während ich hier im Garten sitze und schwitze, kühle ich meine angeschwollenen Füße mit einem Fußbad.

Dies nur mal so als Tipp, falls es euch zu heiß geworden ist.

Eine Abkühlung hilft immer;-)