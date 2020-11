In diesem Jahr müssen wir so einiges „anders machen“. Und manche Sachen sind so im Unterbewusstsein verankert, das ein „anders machen“ einem schwer fällt. Ob es nötig ist, das wissen wir alle noch nicht. Aber man macht sich schon Gedanken. In dieser Zeit sollte man es vermeiden sich andauernd ins Gesicht zu fassen. Versucht man auch. Hin und wieder klappt es auch ganz gut. Dann nimmt man eine Zeitschrift / Zeitung / Prospekt oder dergleichen in die Hand...und schon ist man abgelenkt. Die Technik, die viele dabei anwenden hat sich jahrzehntelang bewährt. Der Zeigefinger wandert , zum Anfeuchten , an die Zunge und schwupps kann man die Papierseite umblättern. Das wird dann ca. 15 -30 mal wiederholt bis die Zeitschrift durch ist. Was man den Tag über vermieden hat, wird bei diesem Ritual alles wieder aufgeholt.

Früher hat man öfters auf häuslichen Schreibtischen ein grünes Ding mit einem orangenen Kissen gesehen. Ob er auch bald wieder Mode wird?