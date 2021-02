Vom Astrazeneca - impfstoff wurden nach Angaben des RKI 1,4 Millionen Impfdosen geliefert - doch bis Dienstag erst 239.000 verimpft.75.000 Dosen schlummern in Depots, die eigentlich sofort verimpft werden können. Doch viele Impfberechtigte sind skeptisch gegenüber Astrazeneca.Die Stadt Köln hat sich heute zu einer Krisensitzung getroffen. Scheinbar ist das Vertrauen in den Impfstoff von Astrazeneca auf der Strecke geblieben. Ich würde zu denen gehören, die eigentlich noch nicht dran wäre,(Baujahr 1952 ) ich sag es hier mal so...

Ich mache schon einmal den Arm frei ich nehme diesen Impfstoff.