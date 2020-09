„Eigentlich sollte unser Kurs 'SpurWechsel' schon im März stattfinden“, erzählt Doris Brandt von der Evangelischen Erwachsenenbildung, „doch dann hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht.“. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben: An drei Wochenenden im September und Oktober und einem Abschlusstermin im November werden „Neue Wege für Frauen ab 55“ erkundet.

Der Kurs soll die Veränderungen in der Lebensmitte reflektieren und als Chance für Erneuerung in den Blick nehmen. So ist in dieser Lebensphase das Ende der Erwerbsarbeit absehbar; die Kinder sind erwachsen und die eigenen Eltern möglicherweise auf Hilfe angewiesen. Auch der Körper und die persönlichen Empfindungen wandeln sich. Doris Brandt, die über ein Zertifikat in Biographiearbeit verfügt, erklärt: „Die Beschäftigung mit Umbrüchen erlaubt es, neue Perspektiven zu entwickeln.“ Zu diesem Zweck werden auch Naturerfahrung und kreatives Gestalten nutzbar gemacht.

Vormittag im Wald

Die Diplom-Sozialpädagogin Doris Brandt führt das „Orientierungsseminar zur Lebensgestaltung nach der Lebensmitte“ gemeinsam mit der Diplom-Supervisorin Marianne Jagodzinski und der Erwachsenenbildnerin Angelika Kelch durch. Jagodzinski wird die meisten Termine gestalten. „Die Teilnehmerinnen sollten ihre eigenen Themen mitbringen“, ermutigt Doris Brandt Interessentinnen. Kelch, die auch als Gedächtnistrainerin arbeitet, gestaltet mit der Seminargruppe einen Vormittag im Wald. Nach Rücksprache mit den Teilnehmerinnen wird sie dabei von ihrem Hund Dexter unterstützt. Ansonsten findet das Seminar im Haus der Kirche am Westring statt. Ein entsprechendes Hygienekonzept wird umgesetzt. Eins ist Doris Brandt jedoch besonders wichtig: „Kreative Methoden und Spaß stehen im Vordergrund.“

Infos

Der Kurs findet an drei Wochenenden im Haus der Kirche, Westring 26c, statt: Freitag, 25., 18 bis 21 Uhr und Samstag, 26. September, 10 bis 13 Uhr; Freitag, 9., 18 bis 21 Uhr und Samstag, 10. Oktober, 10 bis 13 Uhr sowie Freitag, 23., 18 bis 21 Uhr und Samstag, 24. Oktober, 10 bis 13 Uhr. Die Abschlussveranstaltung ist für Freitag, 6. November, von 18 bis 21 Uhr angesetzt.

Anmeldungen nimmt Doris Brandt unter Tel.: 962904 - 662 oder per Mail an: office@eb-bochum.de entgegen.

Die Kursgebühr kann nach Rücksprache in Raten gezahlt werden.