Die traditionelle und beliebte Stadtranderholung der AWO Ruhr-Mitte in Bochum kann trotz Corona stattfinden. Die aktuelle Situation schlägt sich aber trotzdem aufs Programm nieder, denn es gibt weniger Angeboten als sonst üblich. Die gute Nachricht dabei: Das Ferienprogramm ist komplett kostenlos.

„Wir haben uns lange Gedanken darüber gemacht und uns mit der Stadtverwaltung abgestimmt, ob und wie wir die Stadtranderholung anbieten können. Wir wollten den Kindern und Eltern nach der zuletzt langen Zeit zu Hause aber unbedingt ein Angebot machen, das die Erwachsenen faktisch entlastet und den Kids trotz der aktuellen Umstände Spaß macht. Und ich glaube, das ist uns gelungen“, schildert Benjamin Bödecker, Fachbereichsleiter Jugend & Quartier bei der AWO Ruhr-Mitte.

Programm in der zweiten Ferienhälfte

So findet die Stadtranderholung in der zweiten Ferienhälfte (20. Juli bis 7. August) in den Kinder- und Jugendfreizeithäusern JAWO (Neuhofstraße13 in Weitmar) und JUST (Voßkuhlstraße 4 in Stiepel) statt. Das JAWO bietet ein spezielles Ferienprogramm mit unterschiedlichen Aktionen vor Ort jeweils montags, mittwochs und freitags an. Ins JUST können die Kinder mittwochs bis freitags kommen, um zusammen zu spielen und kreativ zu werden. In beiden Häusern läuft das Programm von 8.30 bis 16 Uhr, eingeladen sind Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 14 (JUST) bzw. 16 (JAWO) Jahren. Mittags gibt es außerdem einen kleinen Snack.

25 Teilnehmer pro Tag - Anmeldungen nötig

Anmeldungen sind notwendig und möglich: direkt vor Ort in den beiden Einrichtungen oder im AWO-Stadtbüro, Bleichstraße 8, in der Bochumer Innenstadt.

Das Angebot ist auf 25 Teilnehmer pro Tag und Haus beschränkt. Dies ist der Corona-Krise geschuldet. Die Plätze werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben. Die Teilnahme ist dafür tageweise, nicht nur wochenweise wie sonst üblich möglich.

Weitere Info mit Kontaktdaten und Anmeldeformularen auf www.awo-ruhr-mitte.de im Netz.