Heute morgen habe ich im Fernsehen einen Beitrag über Landwirte in Norddeutschland gesehen. Auf der Suche nach neuen Absatzmöglichkeiten in dieser Krisenzeit hat man ein gutes Konzept gefunden. Kunden bestellen benötigte Sachen (Eier, Milch, Obstsäfte usw., was der einzelne Bauer produziert). Diese werden an einem bestimmten Platz an die Kunden ausgehändigt. Die Landwirte ersparen sich dadurch stundenlanges Stehen auf dem Wochenmarkt. Dieses Konzept wird von vielen Menschen in der Stadt gerne angenommen. Ich fand diese Idee sehr gut für beide Seiten.

Und schon kommt die Vergangenheit zurück. Ich erinnere mich gerne an unseren "Milchbauer". Er kam täglich zur bestimmten Zeit. Wir hatten täglich unsere frische Milch, die wir in der Kanne holten. Auf dem Wagen hatte er auch Butter, Quark, Käse und ein paar notwendige Produkte. Für ältere Menschen eine Erleichterungen, sie sparten lange Wege und brauchten nicht so schwer zu tragen.

Ob das in der heutigen Zeit angenommen würde, weiß ich nicht, darüber nachdenken kann man ja mal.