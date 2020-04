Die aktuelle Lage stellt viele Menschen vor neue Herausforderungen. Auch und gerade in dieser Zeit, haben LSBTIQ*-Menschen einen besonderen Unterstützungsbedarf. Das Beratungsangebot der Rosa Strippe findet daher trotzdem weiterhin, wenn auch nur telefonisch oder per Mail statt.

Das allgemeine Beratungstelefon ist unter der Nummer (0234) 1 94 46 montags bis donnerstags von 16 bis 20 Uhr erreichbar. Die Sprechzeiten des Projekts „Senlima“ richten sich an LSBTIQ*-Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund. Die Beratung erfolgt täglich von 9 bis 15 Uhr unter der Nummer (0234) 640 65 66 in deutscher oder englischer Sprache, zudem ist von Montag bis Mittwoch von 10 bis 15 Uhr auch eine Beratung in arabischer Sprache möglich. Die Regionalberatung für Geflüchtete ist dienstags und donnerstags von 13 bis 17 Uhr unter der Nummer (0234) 338 832 73 erreichbar. Sie richtet sich an Menschen mit Fragen zu Asylverfahren und zur Vermittlung sozialer, psychischer und gesundheitlicher Hilfs- und Beratungsangebote. Die trans*-Beratung ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 14 bis 18 Uhr unter der Nummer (0234) 1 94 46 erreichbar.

Zu allen Themenbereichen gibt es unter https://rosastrippe.net/beratung/ ein Mail-Beratungsangebot. Weitere Informationen gibt es auch unter https://rosastrippe.net/.