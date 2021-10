Versicherungsberatung – Versicherungsbedarf auf dem Prüfstand

Für Rundum-Sorglos-Pakete werben Versicherer, damit Azubis den Übergang von der Schulbank ins Arbeitsleben gut abgesichert überstehen. Doch oft ist der Abschluss solcher Paket-Policen weder sinnvoll noch preisgünstig. Zum persönlichen Check des Versicherungsbedarfs bietet die Verbraucherzentrale in Bochum, Große Beckstr. 15 am Montag, den 08.11.2021, anbieterunabhängige Versicherungsberatung an. Übrigens nicht nur für Azubis oder Studenten, sondern für jedermann. Ein 30-minütiges Beratungsgespräch kostet 45 Euro.

Montag, den 08.11.2021, 14:00 - 18:00 Uhr

Mietrechtsberatung – Richtig kündigen, aber wie?

Ob Arbeitsplatzwechsel, Familienzuwachs, Pflegebedürftigkeit oder ganz einfach der Wunsch nach „Tapetenwechsel“ – für einen Umzug gibt es vielfältige Anlässe. Doch nur wer Fristen und Modalitäten beim Kündigen der bisherigen Wohnung kennt, kann reibungslos und ohne finanzielle Verluste den Kehraus einläuten. Ein Experte des Mietervereins gibt Rat zu all diesen Problemen in der Mietrechtsberatung der Verbraucherzentrale in Bochum am Freitag, den 12.11.2021, auch hierzu hilfreichen Rat. Ein 15-minütiges Beratungsgespräch mit dem Experten des Mietervereins kostet 20 Euro.

Freitag, den 12.11.2021, 12:00 - 14:00 Uhr

Wichtig: Terminabsprache unter Tel.: 97 47 37 01

Verbraucherzentrale NRW

Beratungsstelle Bochum

Große Beckstraße 15

44787 Bochum

Tel.: 0234 974737 - 01

Fax: 0234 974737 - 14

bochum@verbraucherzentrale.nrw

http://www.verbraucherzentrale.nrw/bochum