Am 19. Januar 2022 beginnt der neue Kurs „Jetzt erst recht - Bewegungsübungen für ältere Brustkrebspatientinnen und Patientinnen mit gynäkologischen Krebspatientinnen“, den der Bochumer Verein „Aktiv gegen Brustkrebs“ zusammen mit der Katholischen Erwachsenen- und Familienbildung Bochum und Wattenscheid (KEFB) anbietet. Fit im Alltag nach Brustkrebs und gynäkologischen Krebserkrankungen: In zehn Treffen bis zum 23. März werden durch altersangepasste Bewegungsübungen und mit viel Spaß in der Gruppe Beweglichkeit, Fitness und Ausdauer gesteigert. Spezielle Übungen für das Gleichgewicht sowie Übungen zur Sturzprophylaxe sind ebenfalls Teil des Bewegungsprogramms.

Leitung: Ina Grothues-Middelhaufe, Yogalehrerin BYL, Ort: KEFB Bochum, Am Bergbaumuseum 37. 10 Treffen Mi 19.01.22 - Mi 23.03.22 11.00 - 12.30 Uhr. Kursgebühr 90 Euro.

Für die Teilnahme gelten die jeweils gültigen Regeln der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW. Zurzeit heißt das für diesen Kurs: 2G+ in Sportveranstaltungen

Außerdem ist das Tragen von medizinischen Masken verpflichtend.

Anmeldung und weitere Informationen (auch zur eventuellen Kostenerstattung durch den Verein): Telefon 0234 37985495 und 0176 62103952

E-Mail: kontakt@aktivgegenbrustkrebs.de

www.aktivgegenbrustkrebs.de