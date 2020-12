Europäische Arzneimittelagentur EMA im Rolling-Review Verfahren. (Das Verfahren dient der Beschleunigung des Bewertungsverfahrens mit dem Ziel der COVID-19-Impfstoffzulassung).

Die Notfallerlaubnis für Covid-19 in den Ländern Großbritannien, Kanada und wohl auch in den USA der Fall ist, erteilt die EMA erst dann eine Marktzulassung für ein autorisiertes Produkt, wenn eine absolute Transparenz über die Häufigkeit von Nebenwirkungen sowie alle Chargen des Impfstoffs geprüft sind und nicht nur für einzelne Chargen, während es in den genannten Ländern um eine Notfallerlaubnis für ein unlizenziertes Produkt geht.

Mit Charge wird eine Produktionseinheit bezeichnet, die bei Impfstoffen bis zu 800.000 Einzeldosen umfassen kann. Die Sicherstellung von Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit von Impfstoffen für Deutschland und Europa.

Nötig waren auch umfassende Daten über die Vor- und Nachteile der Corona-Impfungen bei Kindern, da sie in der Regel weniger schwer an Covid-19 erkrankten als Erwachsene.

Die Entscheidung für Biontech-Impfstoff soll in Europa am 23. Dezember zugelassen werden, wird aber robust und effizient sein.