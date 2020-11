Bochum:

Bei aller Freude das die 7-Tage Inzidenz in Bochum auf 108,0 pro 100.000 gefallen ist beklagen wir seit Samstag einen weiteren Toten. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten in Bochum auf 36.Zehn weitere sind mit Corona an einer anderen Erkrankung gestorben. Seit beginn der Pandemie sind mehr als 5-tausend Menschen in unserer Stadt infiziert gewesen. Zur Zeit gibt es nachweislich 46 neue Infizierte in Bochum.

Zur Zeit :

Infizierte gesamt: 856 davon werden 77 stationär behandelt.

Auf den Intensivstationen werden aktuell 20 Fälle behandelt.

Quelle: Radio Bochum