Erfreulich:

Es kommt Bewegung in die Beschaffung von Laptops und Tabletts für die Schulen.

Am 25.Februar hat der Rat eine Verwaltungsvorlage zur Überplanmäßigen Bereitschaft von Haushaltsmitteln zugestimmt, die Mehraufwendungen im Zuge der Corona - Pandemie möglich macht. 8,2 Millionen Euro sollen in die Beschaffung von mobilen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte an den Bochumer Schulen fließen.

Geld auch aus Förderprogrammen:

Dank Förderprogrammen des Landes NRW stehen für die Beschaffung von Endgeräten für Lehrpersonal und Schüler in Bochum 4,8 Millionen Euro bereit.

Weitere 3,4 Millionen hat der Rat der Stadt freigeben.

Anmerkung:

Nun heißt es aber zügig voran.

Quelle und einige Textpassagen :

Funke Medien