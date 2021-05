Den achten Tag in Folge bleibt die Inzidenz in Bochum unter 100. Das zieht Lockerungen nach sich. Die Ausgangssperre wurde aufgehoben, die Außengastronomie in Bochum darf wieder öffnen.

Bochum bleibt bei der Inzidenz unter 100



Der Corona-Inzidenzwert für Bochum bleibt weiter unter der Marke von 100. Den achten Tag in Folge. Aktuell liegt er laut Robert-Koch-Institut RKI bei 87,0.

Lockerungen in Bochum



Ausgangsbeschränkung aufgehoben:

Weil die Inzidenz schon länger unter 100 liegt, greifen mittlerweile Lockerungen. So ist zum Beispiel die Ausgangsbeschränkung ab 22 Uhr aufgehoben . Auch die Außengastronomie ist wieder erlaubt.

Was ist erlaubt und was nicht?

Die Stadt Bochum hatte am Wochenende zwei Listen mit allen Erläuterungen veröffentlicht, die seit dem 24. Mai gelten. Eine rote und eine grüne. Darin steht, was erlaubt ist und was nicht.



Was ist erlaubt, was ist verboten, was hat geöffnet?

Positiv-Liste - Einrichtungen, deren Betrieb bzw. Nutzung zulässig ist.

Negativ-Liste - Einrichtungen, deren Betrieb bzw. Nutzung untersagt ist.

Quelle : Radio Bochum