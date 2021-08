Die Corona-Inzidenz in Bochum hat sich innerhalb eines Tages fast verdoppelt. Der Wert liegt jetzt bei 120,6.

Am Donnerstag (19.08.) lag er noch bei 66,7. Da hatte das Robert-Koch-Institut allerdings falsche Zahlen zur Berechnung verwendet.

Am Freitag (20.08.) stimmt der Wert aber wieder mit den Neuansteckungen überein. Die sind in der letzten Woche in Bochum stark angestiegen.

Corona-Pandemie (letzte Aktualisierung: 20. August 2021)

Bestätigte Fälle in Bochum

17.156+104

davon genesen

16.431+111

davon verstorben an Covid 19168+0

davon verstorben mit Covid

1977+0

Aktuell Infizierte in Bochum

580+93

davon in stationärer Behandlung

29+/-

davon intensivmedizinisch

6+/-0

mit Beatmung

4+/-0

Durchgeführte Corona-Schutzimpfungen

463.835+2.741

1. Impfung 240.888+838

2. Impfung 222.947+1.903

