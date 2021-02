Bochum-Dahlhausen: Schienenersatzverkehr

In der Nacht zu Freitag (25.02. - 26.02.) müsst ihr mit Einschränkungen im Bahnverkehr rechnen. Auf der Strecke der Linie S3 werden Schienen geschliffen. Deshalb fällt die S-Bahn zwischen Bochum-Dahlhausen und Hattingen Mitte aus. Ihr müsst stattdessen mit einem Schienenersatzverkehr fahren. Der fährt folgende Haltestellen an:

Hattingen (Ruhr) Mitte: Busbahnhof

Hattingen (Ruhr): Bushaltestelle in der Engelbertstraße

Bochum-Dahlhausen S: Bushaltestelle auf der Dr. C.-Otto-Straße

Die letzte Fahrt des Schienenersatzverkehrs um 01:13 Uhr geht sogar bis zum Essener Hauptbahnhof durch. Zwischendurch fährt der Bus alle Haltestellen auf der Strecke S3 an. Die Bahnstrecke der S3 wird am Donnerstagabend um 20:45 Uhr gesperrt. Die Sperrung dauert bis Freitagmorgen um 04:45 Uhr.

Quelle: Radio Bochum