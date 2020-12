Und wieder steigt sie die Zahl der Corona-Toten in Bochum. Am Dienstag meldete die Stadt drei weitere Todesfälle.

Das Pflege und Wohnheim St.-Anna - Stift in Altenbochum trauert um zwei 79 - und 95 - jährige Bewohnerinnen. Laut Stadt starben sie zwar nicht an, aber mit dem Coronavirus.

Im Bergmannsheil starb ein 92-jähriger Mann an den Folgen von Covid-19. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Virus auf 62.

Hinzu kommen 23 Verstorbene mit zuvor positiven Corona -Tests.

Corona in Bochum :

Inzidenz jetzt bei 162,6.

Deutlicher als in den vergangenen Tagen wächst die Zahl der neuen Corona-Fälle. Binnen 24 Stunden verzeichneten die Gesundheitsbehörden in Bochum 92 bestätigte Infektionen. In den Tagen zuvor waren es 30-40.

Aktuell sind 1535 Bochumerinnen und Bochumer nachweislich infiziert. (56 weniger als am Vortag). 6290 gelten als genesen. In Bochumer Krankenhäusern werden derzeit 204 Corona-Patienten behandelt: sechs mehr als am vergangenen Montag. 37 Erkrankte müssen intensiv versorgt werden.22 Patienten müssen beatmet werden.

Info:

Funke Medien