Die Corona -Zahlen steigen an die Inzidenz liegt nun bei 53,1.Das heißt für uns Bochumer*innen das ist der sechste Tag in Folge Ü 35.

Impfungen gehen voran:

Die Corona-Impfungen in Bochum gehen weiter voran. Gestern wurden 1.756 Corona Impfungen durchgeführt. Das macht Hoffnung das irgendwann die Zahlen flott wieder sinken.

Insgesamt 208.430 Bochumer*innen haben ihre Zweitimpfung erhalten.

Am Montag (11.08) gab es 46 Neuinfektionen in Bochum. 244 Bürger*innen unserer Stadt sind nachweislich infiziert.18 Corona Patienten befinden sich in Krankenhäusern, sieben davon werden auf den Intensivstationen behandelt.

Quelle:

Radio Bochum