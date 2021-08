Talfahrt:

Stark gesunken ist die Inzidenzzahl in Bochum das RKI meldet 66,7.

Infektionen:

Die Zahl der Neuinfektionen liegt nun bei 111.

487 aktuell Infizierte -29 befinden sich in Krankenhausbehandlung

Hoffnung:

221.tausend Bochumer*innen gelten als komplett geimpft.

Impfbereitschaft:

Mittwoch ließen sich 2300 Menschen in Bochum impfen.

Quelle:

Radio Bochum

Mehrere Kindergärten melden Corona-Fälle:

In Bochumer Kindertagesstätten gibt es aktuell siebzehn Kinder, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben.

Von insgesamt 180 Kindertageseinrichtungen sind derzeit dreizehn Kitas im Stadtgebiet betroffen.

In Quarantäne:

In den betroffenen Kindertagesstätten befinden sich mehrere Kinder in Quarantäne, die Kontakt zu einem infizierten Kind oder Kita- Mitarbeiter*innen hatten.

Kitabetrieb:

Der normale Kita-Betrieb für Kinder ohne direkten Kontakt zu einem Corona-Infizierten geht weiter.

Quellen:

Funke Medien

Stadt Bochum