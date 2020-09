Kundenbrief:

Dieses Jahr stellt uns alle aufgrund der Pandemie, vor nicht gewohnte Herausforderungen.

Wir stellen uns diesen und wir versprechen Ihnen dass Sie eine wunderbare und gewohnt umfassende Auswahl unserer Sortimente vorfinden und wir beinahe jeden Modewunsch erfüllen.

Kein besonderer Brief ?

Weit gefehlt- denn das Modehaus Baltz bietet seinen Kunden in Zeiten der Pandemie ungewöhnliches.

Außerhalb der regulären Öffnungszeiten gibt es einen besonderen Service für Käufer die ein ungutes Gefühl während der üblichen Geschäftszeit haben.

Individuelle Beratung in der Zeit von 9:00 -10:00 Uhr - das heißt eine Stunde vor Geschäftsbeginn.

Gerne stellt man auch eine Auswahl zusammen und in Ruhe Zuhause shoppen ist auch möglich.

Kontaktformulare unter:

www.baltz.de

Einfach eine Mail schicken und ein Shoppingerlebnis buchen.

Oder einfach nur anrufen.

Na, das nenne ich Service.

Ein Service in schwierigen Zeiten.

Nachahmenswert:

Gerade für ältere Kunden ideal.

Danke dafür....

Anmerkung:

Das Unternehmen ist seit 1827 und seit 5.Generationen in Familienbesitz.

Das größte Inhabergeführte Modegeschäft im Ruhrgebiet bietet 300 Mitarbeitern (Quelle Wikipedia) einen Arbeitsplatz.

In Bochum heißt es:

Jedenfalls zuerst zu Baltz.

Schaut einmal wie schick man Generationen vor uns schon war.

