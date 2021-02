Laut der Kassenärztlichen Vereinigung sind falsche Briefe im Umlauf, in denen ihr dazu aufgefordert werdet, eure Kreditkartendaten weiterzugeben Die Kassenärztliche Vereinigung warnt vor einer neuen Betrugsmasche im Zusammenhang mit der Impf-Terminvergabe.

Laut KVWL wurden Briefe mit falschen Impf-Angeboten verschickt. Im Brief wurde behauptet, dass ihr euch bei Hausärzten in der Nähe impfen lassen könnt. Zu diesem Zweck wurden auch Kreditkarten-Nummern abgefragt.

Die KVWL betont noch einmal, dass Corona-Schutzimpfungen nur im Impfzentrum möglich sind. Der Polizei ist so ein Fall in Bochum bisher nicht bekannt. Sie bittet euch aber, sofort anzurufen, wenn ihr einen solchen Brief bekommt.

Radio Bochum