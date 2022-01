Endlich:

Die Stadt Bochum hat das Problem mit den unvollständigen Corona-Zahlen gelöst. Auf der Internetseite sollen deshalb ab Dienstag 25.1.2022 nach und nach die Corona-Zahlen aktualisiert werden. Dabei wird es wohl allerdings noch zu Ungenauigkeiten kommen ,weil die Datenerfassung noch etwas hinterher hinkt.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Aufgespielt:

Das zuständige Landesamt hat am Wochenende ein Update aufgespielt, das technische Probleme ausgelöst hat.

Zukunftsmusik:

Ab Donnerstag (27.02) sollen die Daten wieder völlig am Start sein was immer das heißt.

Hoffentlich ist Musik drin und die Inzidenz- Zahlen sinken denn bisher waren sie leider nicht der Hit.

Quelle:

Radio Bochum