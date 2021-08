Die Stadt Bochum plant eine kleine grüne Lunge in der Bochumer City. Nahe dem Bermuda3Eck soll eine Fläche entstehen die junger Bochumer*innen in Zukunft zur Entspannung dienen. Sportliche Aktivitäten sollen auch Möglich sein. Viel Natur ,aber auch Sportplätze für Trendsportarten werden geplant.

Wie cool ist das denn ?

Zu dieser Idee rund um die innerstädtische Grünfläche ist deine Meinung gefragt.

Am Freitag 27.08 von 14 bis 22 Uhr gibt es Info dazu.

Wo ?

Auf dem Gelände vom Stadtstrand am Riff.

Anmeldung unter:

0234/966 40 720 oder per E-Mail an info@mission-bochum2030.de.

Aktuelle Trendsportarten könnt ihr vortesten.

Quelle:

Radio Bochum