Auch wenn es 2020 keinen Bochumer Weihnachtsmarkt geben wird so wird Bochum doch festlich gestaltet. Auf dem Weg zur Kirche lagen uns in den Fußgängerzonen die Bäume zu Füßen. Wir trafen auch ein paar Sparfüchse die schon ihren großen Coup planten. Den Gratisweihnachtsbaum wollte man per Auto zu Beginn der Dunkelheit stibitzen. Aber, aber wer wird denn solche Gespräche führen ? Da gibt es gleich Schelte eines BürgerReporters.

Und von wegen in der Dunkelheit. Schon wenige Zeit später standen die Tannen wie eine eins.

Flott hatte man sich ans Werk gemacht um den Spitzbuben eins auszuwischen. Gut so....