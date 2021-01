Viele Senioren und deren Familien warten inständig auf eine Impfung. Die mehr als 20.000 Bochumerinnen und Bochumer über 80 Jahre ,die nicht in Seniorenheimen leben, können auf baldige Nachricht zu ihren Corona - Impfungen hoffen. Das kündigt die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen - Lippe (KVWL) an.

Post für Ü 80jährige :

Lange Zeit war unklar ob es Anschreiben für Senioren geben wird. In Briefen werden Datum und KVWL -Servicenummer genannt unter 116117 kann dann ein Termin für das Impfzentrum im Ruhrcongress vereinbart werden.

Bis Ende Januar sollen die Impfungen in den Seniorenzentren abgeschlossen sein. Dann sollen die weiteren 80 jährigen Bürgerinnen und Bürger folgen.

Voraussichtlicher Impfstart Februar.

Der genaue Start des Impfzentrums ist leider noch nicht bekannt.

Quelle: Funke Medien