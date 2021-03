Bochum : Insgesamt 12 Sirenen im Einsatz.

Am Donnerstag findet auch in Bochum der landesweite Probealarm statt. Gewarnt wird unter anderen bei Hochwasser, Erdbeben, Schadstoffaustritt oder Bombenentschärfungen. Am Warn-Tag wird das gesamte Warnsystem in NRW getestet.(12 Sirenen) Laut Stadt werden bis Ende des Jahres sechs weitere Sirenen dazukommen.(Standort: Schiller Schule Waldring und Musikschule Hattingerstraße)

Quelle: Radio Bochum