Die traurigen Nachrichten reißen auch an Heiligabend nicht ab. Fünf Tote fließen neu in die Corona-Statistik ein und 160 Neuinfizierte. Die bedrohliche Lage hält an Weihnachten an ,und berührt zutiefst. Heiligabend: Drei Personen sterben an ,und zwei weitere mit dem Virus. 59 Corona -Tote in Bochum ; hinzu kommen 20 Menschen, die bei ihrem Tod mit Covid-19 infiziert waren.