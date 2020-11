Weihnachten kommt immer so plötzlich oder ?

Weihnachten:

Während sich manch einer im geschmückten Wohnzimmer bei einem Festtagsmenü befindet, vergessen wir hoffentlich nicht die Menschen die auf der Straße leben.

Die Aktion "Bochum hilft" bittet auch 2020 im Jahr der Corona-Krise um eure Mithilfe.

Päckchen packen für Obdachlose .

Für uns inzwischen selbstverständlich geworden.

Auch ihr dürft gerne mithelfen:

Pakete, können am Schauspielhaus, am Bahnhof Langendreer, am Prinz-Regent Theater und am rott5-Theater abgegeben werden.

Alles was im Winter warm hält bereitet Freude .

Kleidung ,Tee, Instantsuppen.

Auch Hygiene Artikel sind begehrt.

Dein Paket:

Ein Kärtchen mit ebenso wärmenden Worten würde das ganze abrunden.

Vom 30 November bis 2.Dezember könnt ihr eure liebevoll gepackten Geschenke abgeben.

Danke dafür ...