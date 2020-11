Infektionen bisher:

3647 (3557)

Aktuell:

1112 (1291)

Wieder genesen:

2499 (2231)

Verstorben:

30 (29)

Neuerkrankungsrate:

185,2 (178,8)

Hinweis:

In Klammern die Zahlen vom Vortrag. Die Neuerkrankungsrate, vom Robert-Koch-Institut auch 7-Tage Inzidenz genannt drückt die Zahl der Neuerkrankungen je 100.000 Einwohner binnen 7-Tage aus.

Der kritische Wert ist 50.

Quelle:Gesundheitsamt Bochum

Ein weiterer Bochumer ist nach Angaben der Stadt an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben.

3059 Bochumer befinden sich zur Zeit in Quarantäne.

64 befinden sich im Krankenhaus, 18 davon auf der Intensivstation.

Die Zahl der Covid-19 Toten in Bochum ist auf 30 gestiegen.