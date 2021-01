Auch zum Jahreswechsel meldet Bochum wieder zwei Corona-Todesfälle. Zudem gibt es 145 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Am letzten Tag des Jahres waren laut Stadt 1464 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 76 mehr als am Mittwoch. Seit Pandemie - Beginn im März wurden 8177 (+145) positiv getestet. Die Zahl der Todesopfer in Bochum hat sich im Dezember nahezu verdoppelt. Die Summe der Todesopfer nähert sich der 100er- Marke (88 Menschen).

Die Sieben-Tage - Inzidenz liegt aktuell bei 143,2.

Schon in der ersten Januarwoche können die Zahlen in die höhe schnellen.

Rund um Weihnachten und Neujahr werden weniger Menschen getestet.

Die Intensivbetten in Bochum werden derweil knapper.

Laut DVI-Intensivbettenregister sind noch 15 Prozent der Betten frei.

Quelle:

Funke Medien